У результаті звільнення заручників у Харкові постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У результаті звільнення заручників з відділення "Укрпошти" у Харкові ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на департамент комунікації НП України.
У поліції підтвердили, що операція зі звільнення заручників, захоплених озброєним чоловіком у приміщенні відділення "Укрпошти" в Харкові, завершена, і всі люди, які протягом дня утримувалися всередині, звільнені. Зловмисник затриманий.
"Затримали без втрат. Жертв та постраждалих немає", – повідомив С.Князєв.
Раніше сьогодні невідомий в Харкові захопив відділення "Укрпошти".
Повідомлення про те, що в відділення "Укрпошти", розташованому на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло в поліцію 30 грудня близько 14:40.
Спочатку із захопленої "Укрпошти" у Харкові визволили п'ятьох заручників, серед них - двоє дітей.
Через захоплення заручників на "Укрпошті" у Харкові відкрили провадження.