В результате освобождения заложников в Харькове пострадавших нет

В полиции подтвердили, что операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения "Укрпочты" в Харькове, завершена, и все люди, которые в течение дня удерживались внутри, освобождены. Злоумышленник задержан.

"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", - сообщил С.Князев.

Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенное на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.

Сначала с захваченной "Укрпочты" в Харькове освободили пятерых заложников, среди них - двое детей.

Из-за захвата заложников на "Укрпочте" в Харькове открыли производство.