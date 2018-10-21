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У результаті зіткнень християн та мусульман у Нігерії загинули 55 осіб

У результаті зіткнень християн та мусульман у Нігерії загинули 55 осіб

Київ • УНН

 • 7478 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Влада Нігерії оголосила про загибель 55 осіб у результаті зіткнень християн та мусульман у штаті Кадуна на півночі країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Agence France-Presse.

“Президент Мухаммаду Бухарі засуджує останній випадок міжобщинного насильства в місті Касуван-Маганов штату Кадуна, що призвела до загибелі 55 осіб”, — йдеться в поширеному комюніке. Як вказує агентство, кровопролитні зіткнення були спровоковані конфліктом між християнськими та мусульманськими вантажниками на місцевому ринку.

За словами місцевих жителів, заворушення почалися в четвер. Тоді загинули двоє людей, при цьому оперативне втручання поліції дозволило уникнути більшої кількості жертв.

Однак тієї ж ночі молоді християни з етнічної групи адара організувалися в групи і спалили кілька будинків мусульман, після чого зіткнення між двома громадами поновилися з новою силою.

Починаючи із п’ятниці в місті діє режим комендантської години, введений владою штату. Начальник поліції Кадуни Ахмад Абдуррахман оголосив про затримання 22 осіб, підозрюваних в організації погромів.

Нагадаємо, щонайменше 19 людей загинули у результаті пожежі, що спалахнула на нафтопроводі нігерійської національної нафтової корпорації 12 жовтня.

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