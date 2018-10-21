У результаті зіткнень християн та мусульман у Нігерії загинули 55 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Влада Нігерії оголосила про загибель 55 осіб у результаті зіткнень християн та мусульман у штаті Кадуна на півночі країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Agence France-Presse.
“Президент Мухаммаду Бухарі засуджує останній випадок міжобщинного насильства в місті Касуван-Маганов штату Кадуна, що призвела до загибелі 55 осіб”, — йдеться в поширеному комюніке. Як вказує агентство, кровопролитні зіткнення були спровоковані конфліктом між християнськими та мусульманськими вантажниками на місцевому ринку.
За словами місцевих жителів, заворушення почалися в четвер. Тоді загинули двоє людей, при цьому оперативне втручання поліції дозволило уникнути більшої кількості жертв.
Однак тієї ж ночі молоді християни з етнічної групи адара організувалися в групи і спалили кілька будинків мусульман, після чого зіткнення між двома громадами поновилися з новою силою.
Починаючи із п’ятниці в місті діє режим комендантської години, введений владою штату. Начальник поліції Кадуни Ахмад Абдуррахман оголосив про затримання 22 осіб, підозрюваних в організації погромів.
Нагадаємо, щонайменше 19 людей загинули у результаті пожежі, що спалахнула на нафтопроводі нігерійської національної нафтової корпорації 12 жовтня.