У результаті пожежі на нафтопроводі в Нігерії загинули 19 осіб

За даними агентства, інцидент стався на півдні країни. Агентство Reuters із посиланням на джерело в корпорації повідомило про 16 загиблих, зазначивши, що пожежа сталася в штаті Абія на південному сході Нігерії. Причини події не уточнюються.

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Як раніше інформував УНН, 11 вересня не менш 35 людей загинули, більше ста постраждали в результаті вибуху газовоза в Нігерії. Раніше агентство Associated Press повідомляло, що 18 людей загинули і 40 постраждали через вибух на газосховищі.