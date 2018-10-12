В результате пожара на нефтепроводе в Нигерии погибли 19 человек

По данным агентства, инцидент произошел на юге страны. Агентство Reuters со ссылкой на источник в корпорации сообщил о 16 погибших, отметив, что пожар произошел в штате Абия на юго-востоке Нигерии. Причины происшествия не уточняются.

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Как ранее информировал УНН, 11 сентября не менее 35 человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва газовоза в Нигерии. Ранее агентство Associated Press сообщало, что 18 человек погибли и 40 пострадали в результате взрыва на газохранилище.