В результате пожара на нефтепроводе в Нигерии погибли 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего на нефтепроводе нигерийской национальной нефтяной корпорации в пятницу. Об этом сообщает агентство “Xinhua” со ссылкой на военный источник, передает УНН.
По данным агентства, инцидент произошел на юге страны. Агентство Reuters со ссылкой на источник в корпорации сообщил о 16 погибших, отметив, что пожар произошел в штате Абия на юго-востоке Нигерии. Причины происшествия не уточняются.
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Как ранее информировал УНН, 11 сентября не менее 35 человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва газовоза в Нигерии. Ранее агентство Associated Press сообщало, что 18 человек погибли и 40 пострадали в результате взрыва на газохранилище.