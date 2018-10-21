В результате столкновений христиан и мусульман в Нигерии погибли 55 человек

"Президент Мухаммаду Бухари осуждает последний случай межобщинного насилия в городе Касуван-Маганов штата Кадуна, что привело к гибели 55 человек", - говорится в распространенном коммюнике. Как указывает агентство, кровопролитные столкновения были спровоцированы конфликтом между христианскими и мусульманскими грузчиками на местном рынке.

По словам местных жителей, беспорядки начались в четверг. Тогда погибли два человека, при этом оперативное вмешательство полиции позволило избежать большего количества жертв.

Однако той же ночью молодые христиане с этнической группы Адара организовались в группы и сожгли несколько домов мусульман, после чего столкновения между двумя общинами возобновились с новой силой.

Начиная с пятницы в городе действует режим комендантского часа, введенный властями штата. Начальник полиции Кадуны Ахмад Абдуррахман объявил о задержании 22 человек, подозреваемых в организации погромов.

Напомним, по меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего на нефтепроводе нигерийской национальной нефтяной корпорации 12 октября.