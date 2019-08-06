У результаті обстрілу на Донбасі поранено військового

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Упродовж доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок бойових дій на Донбасі, 4 українських військових загинули, ще один отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.

“Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення”, — сказано в повідомленні.

У прес-центрі ООС повідомили, що обстріли були поблизу Богданівки, Павлополя, Травневого та Доломітного.

“Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.
Ворог обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — повідомили в ООС.

Як повідомляв УНН, у зоні ООС загинули четверо українських військових.

Нагадаємо, 5 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, бойовики двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї.

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