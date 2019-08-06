В результате обстрела на Донбассе ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. За сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий на Донбассе, 4 украинских военных погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения", - говорится в сообщении.
В пресс-центре ООС сообщили, что обстрелы были вблизи Богдановки, Павлополя, Майского и Доломитного.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Враг обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в ООС.
Как сообщал УНН, в зоне ООС погибли четверо украинских военных.
Напомним, 5 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, боевики дважды нарушили запрет на использование любого оружия.