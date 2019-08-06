В результате обстрела на Донбассе ранен военный

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. За сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий на Донбассе, 4 украинских военных погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС сообщили, что обстрелы были вблизи Богдановки, Павлополя, Майского и Доломитного.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Враг обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в ООС.

Как сообщал УНН, в зоне ООС погибли четверо украинских военных.

Напомним, 5 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, боевики дважды нарушили запрет на использование любого оружия.

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