У результаті ДТП під Одесою загинула дитина
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 липня. УНН. Сьогодні близько 13:00 на 452-му км автодороги Київ-Одеса сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF і легковика Citroen. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.
"В результаті ДТП водії та двоє пасажирів легкового авто доставлені в лікарню, дитина - пасажир авто Citroen - загинула на місці події", - зазначили у поліції.
Так, загиблою була дівчинка 2014 року народження.
Причина зіткнення автомобілів буде встановлена під час слідства.
Нагадаємо, під Хмельницьким зіткнулися трактор, автобус і вантажівка, є постраждалі.