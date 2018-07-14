В результате ДТП под Одессой погиб ребенок

"В результате ДТП водители и двое пассажиров легкового авто доставлены в больницу, ребенок - пассажир авто Citroen - погиб на месте происшествия", - отметили в полиции.

Так, погибшей была девочка 2014 рождения.

Причина столкновения автомобилей будет установлена ​​в ходе следствия.

Напомним, под Хмельницким столкнулись трактор, автобус и грузовик, есть пострадавшие.