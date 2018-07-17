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У ресторані на Львівщині отруїлися четверо людей

У ресторані на Львівщині отруїлися четверо людей

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 липня. УНН. Четверо людей, які харчувалися у ресторані "Отаман", отруїлися у Львівській області. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

"Сьогодні до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію пацієнтів із діагнозом ХТІ (харчова токсикоз-інфекція) та ГКІ (гостра кишкова інфекція). Усі потерпілі харчувались у ресторані "Отаман", який знаходиться у Пустмитівському районі. Стан усіх пацієнтів середньої важкості", - повідомили у департаменті.

Нагадаємо, масове харчове отруєння зафіксували серед відвідувачів кафе "Томаш кебаб" у Львові. За фактом отруєння правоохоронці проводять перевірку. Станом на 17 липня кількість хворих зросла до 29 осіб

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