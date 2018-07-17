У ресторані на Львівщині отруїлися четверо людей

"Сьогодні до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію пацієнтів із діагнозом ХТІ (харчова токсикоз-інфекція) та ГКІ (гостра кишкова інфекція). Усі потерпілі харчувались у ресторані "Отаман", який знаходиться у Пустмитівському районі. Стан усіх пацієнтів середньої важкості", - повідомили у департаменті.

Нагадаємо, масове харчове отруєння зафіксували серед відвідувачів кафе "Томаш кебаб" у Львові. За фактом отруєння правоохоронці проводять перевірку. Станом на 17 липня кількість хворих зросла до 29 осіб.