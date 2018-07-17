В ресторане во Львовской области отравились четыре человека
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 июля. УНН. Четыре человека, которые питались в ресторане "Атаман", отравились во Львовской области. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
"Сегодня в Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации пациентов с диагнозом ПТИ (пищевая токсикоз-инфекция) и ОКИ (острая кишечная инфекция). Все пострадавшие питались в ресторане "Атаман", который находится в Пустомытовском районе. Состояние всех пациентов средней тяжести", - сообщили в департаменте.
Напомним, массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе "Томаш кебаб" во Львове. По факту отравления правоохранители проводят проверку. По состоянию на 17 июля количество больных выросло до 29 человек.