В ресторане во Львовской области отравились четыре человека

"Сегодня в Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации пациентов с диагнозом ПТИ (пищевая токсикоз-инфекция) и ОКИ (острая кишечная инфекция). Все пострадавшие питались в ресторане "Атаман", который находится в Пустомытовском районе. Состояние всех пациентов средней тяжести", - сообщили в департаменте.

Напомним, массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе "Томаш кебаб" во Львове. По факту отравления правоохранители проводят проверку. По состоянию на 17 июля количество больных выросло до 29 человек.