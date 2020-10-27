У релігійній школі в Пакистані стався вибух, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У релігійній школі в пакистанському місті Пешавар стався вибух, є жертви. Загинули щонайменше семеро осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
“У результаті вибуху в релігійній школі в пакистанському місті Пешавар є жертви, багато поранених. За даними поліції, загинули щонайменше сім осіб. Вибух стався під час занять”, - йдеться в повідомленні.
За даними видання Dawn, щонайменше семеро людей загинули і понад 110 отримали поранення в результаті вибуху.
Як повідомив один з поліцейських на місці події, серед загиблих є діти різного віку. У класі було близько 60 осіб. Представник поліції заявив, що хтось проніс в учбове приміщення сумку з бомбою, після чого покинув будівлю.
Нагадаємо, у Пакистані під час масштабного мітингу опозиції в місті Кетті в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою загинули щонайменше три людини.