В религиозной школе в Пакистане произошел взрыв, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В религиозной школе в пакистанском городе Пешавар произошел взрыв, есть жертвы. Погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
“В результате взрыва в религиозной школе в пакистанском городе Пешавар есть жертвы, много раненых. По данным полиции, погибли по меньшей мере семь человек. Взрыв произошел во время занятий”, — говорится в сообщении.
По данным издания Dawn, по меньшей мере семь человек погибли и более 110 получили ранения в результате взрыва.
Как сообщил один из полицейских на месте происшествия, среди погибших есть дети разных возрастов. В классе было около 60 человек. Представитель полиции заявил, что кто-то пронес в учебное помещение сумку с бомбой, после чего покинул здание.
Напомним, в Пакистане во время масштабного митинга оппозиции в городе Кэтти в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли по меньшей мере три человека.