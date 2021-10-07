У релігійній школі Афганістану стався вибух, загинуло семеро людей

Деталі

Повідомляють, що у медресе (мусульманська релігійна школа) Мазхар аль-Улюм у провінції Хост в Афганістані вибухнула ручна граната.

Наразі відомо, що внаслідок вибуху загинуло щонайменше семеро людей, постраждало понад 15.

Нагадаємо

У неділю, 3 жовтня, біля мечеті у Кабулі, столиці Афганістану, вибухнула бомба. Загинуло кілька мирних жителів.

Доповнення

Після того, як таліби захопили Афганістан у серпні цього року, кількість нападів бойовиків угруповання “Ісламська держава” зросла. Це зростання, ймовірно, сталося через конфлікт між двома екстремістськими угрупованнями.

ІД зберігає значну присутність у східній провінції Нангархар і вважає талібів своїм ворогом.