У релігійній школі Афганістану стався вибух, загинуло семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У релігійній школі в афганській провінції Хост стався вибух, унаслідок якого загинуло не менше ніж сім людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Urdu Point.
Деталі
Повідомляють, що у медресе (мусульманська релігійна школа) Мазхар аль-Улюм у провінції Хост в Афганістані вибухнула ручна граната.
Наразі відомо, що внаслідок вибуху загинуло щонайменше семеро людей, постраждало понад 15.
Нагадаємо
У неділю, 3 жовтня, біля мечеті у Кабулі, столиці Афганістану, вибухнула бомба. Загинуло кілька мирних жителів.
Доповнення
Після того, як таліби захопили Афганістан у серпні цього року, кількість нападів бойовиків угруповання “Ісламська держава” зросла. Це зростання, ймовірно, сталося через конфлікт між двома екстремістськими угрупованнями.
ІД зберігає значну присутність у східній провінції Нангархар і вважає талібів своїм ворогом.