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В религиозной школе Афганистана произошел взрыв, погибли семь человек

В религиозной школе Афганистана произошел взрыв, погибли семь человек

Киев  •  УНН

 • 13745 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В религиозной школе в афганской провинции Хост произошел взрыв, в результате которого погибли как минимум семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Urdu Point.

Детали

Сообщают, что в медресе (мусульманская религиозная школа) Мазхар аль-Улюм в провинции Хост в Афганистане взорвалась ручная граната.

Сейчас известно, что в результате взрыва погибли по меньшей мере семь человек, пострадали более 15.

Напомним

В воскресенье, 3 октября, около мечети в Кабуле, столице Афганистана, взорвалась бомба. Погибло несколько мирных жителей.

Дополнение

После того, как талибы захватили Афганистан в августе этого года, количество нападений боевиков группировки “Исламское государство” возросло. Этот рост, вероятно, произошел из-за конфликта между двумя экстремистскими группировками.

ИГ сохраняет значительное присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов своим врагом.

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