В религиозной школе Афганистана произошел взрыв, погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В религиозной школе в афганской провинции Хост произошел взрыв, в результате которого погибли как минимум семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Urdu Point.
Детали
Сообщают, что в медресе (мусульманская религиозная школа) Мазхар аль-Улюм в провинции Хост в Афганистане взорвалась ручная граната.
Сейчас известно, что в результате взрыва погибли по меньшей мере семь человек, пострадали более 15.
Напомним
В воскресенье, 3 октября, около мечети в Кабуле, столице Афганистана, взорвалась бомба. Погибло несколько мирных жителей.
Дополнение
После того, как талибы захватили Афганистан в августе этого года, количество нападений боевиков группировки “Исламское государство” возросло. Этот рост, вероятно, произошел из-за конфликта между двумя экстремистскими группировками.
ИГ сохраняет значительное присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов своим врагом.