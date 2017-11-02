У регіоні ОБСЄ за 20 років вбили 220 журналістів

"Я хотів би нагадати, що напади на журналістів відбуваються в регіоні ОБСЄ щодня, і 90% виконавців і натхненників цих нападів ніколи не притягуються до відповідальності. Приблизно 220 журналістів було вбито в регіоні ОБСЄ з 1997 року. Лише в 2017 році вбито щонайменше чотири журналісти", - заявив А.Дезіра.

Він згадав, зокрема, про Дафну Каруану Галіцію, яка була вбита на Мальті всього два тижні тому, та про Павла Шеремета, вбитого торік в Україні.

Нагадаємо, в ООН констатували відсутність прогресу в розслідуванні вбивства П.Шеремета.