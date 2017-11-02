В регионе ОБСЕ за 20 лет убили 220 журналистов

"Я хотел бы напомнить, что нападения на журналистов происходят в регионе ОБСЕ ежедневно, и 90% исполнителей и вдохновителей этих нападений никогда не привлекаются к ответственности. Примерно 220 журналистов были убиты в регионе ОБСЕ с 1997 года. Только в 2017 году убиты по меньшей мере четыре журналиста", - заявил А.Дезир.

Он упомянул, в частности, о Дафне Каруане Галицие, которая была убита на Мальте всего две недели назад, и о Павле Шеремете, убитом в прошлом году в Украине.

Напомним, в ООН констатировали отсутствие прогресса в расследовании убийства П.Шеремета.