У рб біля українського кордону з'явилися протитанкові укріплення -"зуби дракона"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. За 10 кілометрів від білоруського Гомеля, біля траси М8 у напрямку до кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень - "зуби дракона". Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", пише УНН.
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За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", за 10 кілометрів від білоруського міста Гомеля, біля траси М8 у напрямку до кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень - "зуби дракона".
Також, зовсім поруч із "зубами" продовжуються будівельні роботи зі спорудження, імовірно, фортифікаційних споруд.
Нагадаємо
Вперше за 28 років прикордонний контроль між росією та білоруссю відновився. Перевірки пройшли на кордоні завдовжки 1 239 кілометрів.