В рб возле украинской границы появились противотанковые укрепления - "зубы дракона"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В 10 километрах от белорусского Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона". Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", пишет УНН.
Детали
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в 10 километрах от белорусского города Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона".
Также, совсем рядом с "зубами" продолжаются строительные работы по сооружению, предположительно, фортификационных сооружений.
Напомним
Впервые за 28 лет пограничный контроль между россией и белоруссией возобновился. Проверки прошли на границе длиной 1 239 километров.