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13 марта, 19:26 • 67906 просмотра

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13 марта, 15:57 • 113309 просмотра

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В рб возле украинской границы появились противотанковые укрепления - "зубы дракона"

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. В 10 километрах от белорусского Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона". Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

Детали

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в 10 километрах от белорусского города Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона".

Также, совсем рядом с "зубами" продолжаются строительные работы по сооружению, предположительно, фортификационных сооружений.

Напомним

Впервые за 28 лет пограничный контроль между россией и белоруссией возобновился. Проверки прошли на границе длиной 1 239 километров.

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