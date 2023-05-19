В рб возле украинской границы появились противотанковые укрепления - "зубы дракона"

Детали

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в 10 километрах от белорусского города Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона".

Также, совсем рядом с "зубами" продолжаются строительные работы по сооружению, предположительно, фортификационных сооружений.

Напомним

Впервые за 28 лет пограничный контроль между россией и белоруссией возобновился. Проверки прошли на границе длиной 1 239 километров.