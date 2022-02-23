У разі введення НС в Україні банки працюватимуть у звичайному режимі – НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Банківська система працюватиме у звичайному режимі у разі введення надзвичайного стану в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національний банк України.
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"У разі введення надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується в звичайному режимі",- йдеться в повідомленні.
Як зазначили, НБУ має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.
Доповнення
Рада з національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що, найімовірніше, Верховна Рада проголосує за введення надзвичайного стану на позачерговому засіданні ближче до вечора.