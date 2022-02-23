В случае введения ЧП в Украине банки будут работать в обычном режиме – НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Банковская система будет работать в обычном режиме в случае введения чрезвычайного положения в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины.
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"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как отметили, НБУ имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными.
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Совет по национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.
Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что, вероятнее всего, Верховная Рада проголосует за введение чрезвычайного положения на внеочередном заседании ближе к вечеру.