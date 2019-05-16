У разі розколу церкви Філарета підтримають лише окремі парафії – експерт

"Усе залежатиме від Філарета – чи він далі перебуватиме в ПЦУ, але буде робити такі провокативні заяви, чи він піде на розділення. Якщо він піде на розділення, є вірогідність того, що якісь окремі парафії, для яких Філарет – понад усе, вони підуть на вихід з ПЦУ", - зазначив Горєвой.

При цьому він наголосив, що наразі зарано робити припущення, оскільки до кінця не відомо, чи дійсно Філарет піде.

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"Якщо він піде, то його підтримає реальна меншість, оскільки віряни уже зрозуміли, що Томос – це велике історичне рішення, це велика перемога українського народу, і зараз після цієї перемоги казати: "Ні, все не так добре" - вже ніхто не повірить цьому", - додав експерт.

Нагадаємо, під час заходів із вшанування пам'яті священномученика Макарія у Володимирському соборі почесний патріарх Православної церкви України та глава УПЦ КП Філарет оцінив свої ресурси для можливого здійснення розколу церкви.