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В случае раскола церкви Филарета поддержат только отдельные приходы - эксперт

В случае раскола церкви Филарета поддержат только отдельные приходы - эксперт

Киев  •  УНН

 • 15315 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В случае, если раскол в Православной церкви Украины все-таки состоится, патриарха Филарета поддержат лишь единичные приходы. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.

"Все будет зависеть от Филарета - или он дальше будет находиться в ПЦУ, но будет делать такие провокационные заявления, или он пойдет на разделение. Если он пойдет на разделение, есть вероятность того, что какие-то отдельные приходы, для которых Филарет - прежде всего, они пойдут на выход из ПЦУ", - сказал Горевой.

При этом он отметил, что пока рано делать предположения, поскольку до конца не известно, действительно ли Филарет уйдет.

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"Если он уйдет, то его поддержит реальное меньшинство, поскольку верующие уже поняли, что Томос - это большое историческое решение, это большая победа украинского народа, и сейчас после этой победы говорить: "Нет, все не так хорошо" - уже никто не поверит этому", - добавил эксперт.

Напомним, во время мероприятий, посвященных памяти священномученика Макария во Владимирском соборе почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет оценил свои ресурсы для возможного осуществления раскола церкви.

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