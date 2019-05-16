В случае раскола церкви Филарета поддержат только отдельные приходы - эксперт

"Все будет зависеть от Филарета - или он дальше будет находиться в ПЦУ, но будет делать такие провокационные заявления, или он пойдет на разделение. Если он пойдет на разделение, есть вероятность того, что какие-то отдельные приходы, для которых Филарет - прежде всего, они пойдут на выход из ПЦУ", - сказал Горевой.

При этом он отметил, что пока рано делать предположения, поскольку до конца не известно, действительно ли Филарет уйдет.

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"Если он уйдет, то его поддержит реальное меньшинство, поскольку верующие уже поняли, что Томос - это большое историческое решение, это большая победа украинского народа, и сейчас после этой победы говорить: "Нет, все не так хорошо" - уже никто не поверит этому", - добавил эксперт.

Напомним, во время мероприятий, посвященных памяти священномученика Макария во Владимирском соборе почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет оценил свои ресурсы для возможного осуществления раскола церкви.