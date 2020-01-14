У разі провалу трудового закону “слуги народу” обіцяють повернутись до соціалістичних пільг

КИЇВ. 14 січня. УНН. Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова пообіцяла повернутись “до тих радянських соціалістичних пільг, які були” у разі, якщо закон “Про працю” зазнає фіаско. Про це вона сказала під час медіа-заходу у вівторок, передає кореспондент УНН.