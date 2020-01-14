У разі провалу трудового закону “слуги народу” обіцяють повернутись до соціалістичних пільг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова пообіцяла повернутись “до тих радянських соціалістичних пільг, які були” у разі, якщо закон “Про працю” зазнає фіаско. Про це вона сказала під час медіа-заходу у вівторок, передає кореспондент УНН.
“У мене велике прохання до всієї української нації — дайте та дозвольте Кабінету міністрів України, Верховній Раді створити прецедент і показати, що нові відносини можуть приносити економічний прорив. Якщо не вийде — беру на себе також зобов’язання, що ми будемо повертатись до тих радянських соціалістичних пільг, які були... Дайте можливість прийняти цей законопроект, пожити в нових реаліях. Якщо ми не зможемо і потрібно буде повертатись до комуністичного минулого — будь ласка. Українська нація проголосує за комуністичне минуле своїм Майданом. Тоді ми, як політики, підемо з цієї епохи”, — сказала Третьякова.
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З її слів, закон про працю — це шанс для України зробити історичний прорив.
“До чого ще маємо приступити — почати обраховувати, що є справедливістю чи несправедливістю у перерозподілі того, що ми будемо виробляти у нашій економіці. Бо, за великим рахунком, я дуже щаслива, що нарешті МЕРТ почало думати макроекономічними речами... Ми маємо перерозподіляти те, що виробляємо. Соціальна система і пільги, що входять до соціальної системи, мають поглинати те, що ми випрацювали”, — зазначила вона.
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Як повідомляв УНН, раніше Третьякова заявила, що Україна може виграти війну з Росією, якщо зробить економічний прорив.