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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114465 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120052 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118497 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 137099 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108627 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109808 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109468 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132039 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130782 просмотра

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В случае провала трудового закона "слуги народа" обещают вернуться к социалистическим льготам

В случае провала трудового закона "слуги народа" обещают вернуться к социалистическим льготам

Киев  •  УНН

 • 16213 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова пообещала вернуться "к тем советским социалистическим льготам, которые были" в случае, если закон "О труде" потерпит фиаско. Об этом она сказала во время медиа-мероприятия во вторник, передает корреспондент УНН.

"У меня большая просьба ко всей украинской нации - дайте и позвольте Кабинету министров Украины, Верховной Раде создать прецедент и показать, что новые отношения могут приносить экономический прорыв. Если не получится - беру на себя также обязательства, мы будем возвращаться к тем советским социалистическим льготам, которые были ... Дайте возможность принять этот законопроект, пожить в новых реалиях. Если мы не сможем и нужно будет возвращаться к коммунистическому прошлому - пожалуйста. Украинская нация проголосует за коммунистическое прошлое своим Майданом. Тогда мы, как политики, уйдем с этой эпохи", - сказала Третьякова.

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По ее словам, закон о труде - это шанс для Украины сделать исторический прорыв.

"К чему еще предстоит приступить - начать считаться, что является справедливостью или несправедливостью в перераспределении того, что мы будем производить в нашей экономике. Потому что, по большому счету, я очень счастлива, что наконец МЭРТ начало думать макроэкономическими вещами ... Мы должны перераспределять то, что производим. Социальная система и льготы, входящие в социальную систему, должны поглощать то, что мы выработали", - отметила она.

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Как сообщал УНН, ранее Третьякова заявила, что Украина может выиграть войну с Россией, если сделает экономический прорыв.

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