В случае провала трудового закона "слуги народа" обещают вернуться к социалистическим льготам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова пообещала вернуться "к тем советским социалистическим льготам, которые были" в случае, если закон "О труде" потерпит фиаско. Об этом она сказала во время медиа-мероприятия во вторник, передает корреспондент УНН.
"У меня большая просьба ко всей украинской нации - дайте и позвольте Кабинету министров Украины, Верховной Раде создать прецедент и показать, что новые отношения могут приносить экономический прорыв. Если не получится - беру на себя также обязательства, мы будем возвращаться к тем советским социалистическим льготам, которые были ... Дайте возможность принять этот законопроект, пожить в новых реалиях. Если мы не сможем и нужно будет возвращаться к коммунистическому прошлому - пожалуйста. Украинская нация проголосует за коммунистическое прошлое своим Майданом. Тогда мы, как политики, уйдем с этой эпохи", - сказала Третьякова.
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По ее словам, закон о труде - это шанс для Украины сделать исторический прорыв.
"К чему еще предстоит приступить - начать считаться, что является справедливостью или несправедливостью в перераспределении того, что мы будем производить в нашей экономике. Потому что, по большому счету, я очень счастлива, что наконец МЭРТ начало думать макроэкономическими вещами ... Мы должны перераспределять то, что производим. Социальная система и льготы, входящие в социальную систему, должны поглощать то, что мы выработали", - отметила она.
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Как сообщал УНН, ранее Третьякова заявила, что Украина может выиграть войну с Россией, если сделает экономический прорыв.