У разі припинення торгових відносин з Білоруссю ми втратимо кілька відсотків ВВП – Арахамія

"Якщо у нас будуть повністю припинені торгівельні відносини (з Білоруссю – ред.), Україна втратить декілька відсотків ВВП. В цифрах не можу назвати, але мова йде про десятки мільярдів гривень", - сказав Арахамія.

Також він додав, що Україна повинна тримати нейтралітет у ситуації щодо невизнання президентських виборів у Білорусі.

"Ми не хочемо бути хедлайнерами у цьому процесі. Мені точно здається, що для країни це невигідна позиція", - додав Арахамія.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про невизнання українським парламентом легітимними виборів президента Республіки Білорусь.