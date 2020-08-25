У разі припинення торгових відносин з Білоруссю ми втратимо кілька відсотків ВВП – Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У разі повного припинення торгівельних відносин з Республікою Білорусь Україна втратить кілька відсотків ВПП, мова йде про десятки мільярдів грн. Про це розповів журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
"Якщо у нас будуть повністю припинені торгівельні відносини (з Білоруссю – ред.), Україна втратить декілька відсотків ВВП. В цифрах не можу назвати, але мова йде про десятки мільярдів гривень", - сказав Арахамія.
Також він додав, що Україна повинна тримати нейтралітет у ситуації щодо невизнання президентських виборів у Білорусі.
"Ми не хочемо бути хедлайнерами у цьому процесі. Мені точно здається, що для країни це невигідна позиція", - додав Арахамія.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про невизнання українським парламентом легітимними виборів президента Республіки Білорусь.