Міненергетики: у разі форс-мажору нафтових запасів України вистачить на 10-30 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В профільному комітеті Верховної Ради України обговорюється законопроєкт про створення мінімальних запасів нафтопродуктів. На сьогодні у разі припинення надходжень нафтопродуктів країна зможе задовольняти потреби споживача не більш як на 10-30 днів, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.
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У Комітеті Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відбулося засідання щодо створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) в Україні, які зможуть забезпечити потреби населення в разі виникнення кризової ситуації.
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«Створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів (МЗНН) - ще одна відповідь на виклик, який поставила перед країною війна. Сьогодні у разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти впродовж не більш як 10-30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Цього критично мало, враховуючи усю підступність ворога, з яким ми маємо справу, не можна виключати ризику чергової спроби позбавити нас палива», - зазначив заступник глави Міненергетики Микола Колісник..
На порядку денному стояв законопроєкт № 9024, що визначає основні правові, організаційні та фінансово-економічні засади створення і функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.
За словами Колісника, створення запасів нафтопродуктів - важливий елемент енергетичної незалежності країни, адже передбачає формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення непередбачуваних ситуацій, що є одним із зобов’язань України відповідно до Директиви Ради 2009/119/ЄС. Додатково 10 % запасів також мають підтримуватися в якості технічно недоступних і застосовуватись до всіх запасів МЗНН, за винятком Спеціальних запасів, про це йдеться в пояснювальній записці до нормативу.
Доповнення
Як раніше повідомляви в УНН, Кабінет міністрів подав на розгляд парламенту законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів у лютому. Разом із законопроектом "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу", яким встановлюється відповідальність за порушення норм законодавства, чим регулюється питання формування та використання мінімальних запасів нафтопродуктів.
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