Минэнергетики: в случае форс-мажора нефтяных запасов Украины хватит на 10-30 дней

Детали

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг состоялось заседание по созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) в Украине, которые смогут обеспечить потребности населения в случае возникновения кризисной ситуации.

Цитата

"Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) - еще один ответ на вызов, который поставила перед страной война. Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов. Этого критически мало, учитывая все коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риска очередной попытки лишить нас топлива", - отметил заместитель главы Минэнерго Николай Колесник.

На повестке дня стоял законопроект № 9024, определяющий основные правовые, организационные и финансово-экономические основы создания и функционирования в Украине системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

По словам Колесника, создание запасов нефтепродуктов - важный элемент энергетической независимости страны, ведь предусматривает формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай возникновения непредвиденных ситуаций, что является одним из обязательств Украины в соответствии с Директивой Совета 2009/119/ЕС. Дополнительно 10 % запасов также должны поддерживаться в качестве технически недоступных и применяться ко всем запасам МЗНН, за исключением Специальных запасов, говорится в пояснительной записке к нормативу.

Дополнение

Как ранее сообщали в УНН, Кабинет министров подал на рассмотрение парламента законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов в феврале. Вместе с законопроектом "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности в виде штрафа", которым устанавливается ответственность за нарушение норм законодательства и каким регулируется вопрос формирования и использования минимальных запасов нефтепродуктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С запасами на два месяца: в Украине создадут диверсифицированную систему хранения нефтепродуктов