У районі зникнення аргентинської субмарини пролунав вибух

"Була отримана інформація про те, що сталося аномальне, одиночне, коротке, потужне явище неядерного характеру, подібне до вибуху", - заявив Е.Балбей.

Нагадаємо, підводний човен "Сан-Хуан" ВМС США зник 17 листопада на шляху з порту Ушуайя в місто Мар-дель-Плата. На борту підводного човна перебували 44 члени екіпажу, вона мала у своєму розпорядженні запас кисню на шість днів.

Раніше повідомлялося, що в момент останнього виходу на зв'язок екіпаж субмарини повідомив про аварію на борту.