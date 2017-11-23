У районі зникнення аргентинської субмарини пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У районі зникнення аргентинського підводного човна "Сан-Хуан" пролунав вибух. Про це на прес-конференції повідомив представник ВМС Аргентини Енріке Балбей, передає УНН з посиланням на "РІА Новини".
"Була отримана інформація про те, що сталося аномальне, одиночне, коротке, потужне явище неядерного характеру, подібне до вибуху", - заявив Е.Балбей.
Нагадаємо, підводний човен "Сан-Хуан" ВМС США зник 17 листопада на шляху з порту Ушуайя в місто Мар-дель-Плата. На борту підводного човна перебували 44 члени екіпажу, вона мала у своєму розпорядженні запас кисню на шість днів.
Раніше повідомлялося, що в момент останнього виходу на зв'язок екіпаж субмарини повідомив про аварію на борту.