В районе исчезновения аргентинской субмарины произошел взрыв

"Была получена информация о том, что произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, вроде взрыва", - заявил Э.Балбей.

Напомним, подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС США исчезла 17 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подводной лодки находились 44 члена экипажа, она располагала запас кислорода на шесть дней.

Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил об аварии на борту.