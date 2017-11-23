В районе исчезновения аргентинской субмарины произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В районе исчезновения аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" прогремел взрыв. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель ВМС Аргентины Энрике Балбей, передает УНН со ссылкой на "РИА Новости".
"Была получена информация о том, что произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, вроде взрыва", - заявил Э.Балбей.
Напомним, подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС США исчезла 17 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подводной лодки находились 44 члена экипажа, она располагала запас кислорода на шесть дней.
Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил об аварии на борту.