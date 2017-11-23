В районе исчезновения аргентинской субмарины произошел взрыв

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2615 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 3129 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82659 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75219 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88835 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120302 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115676 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145772 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107415 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108839 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 59467 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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В районе исчезновения аргентинской субмарины произошел взрыв

В районе исчезновения аргентинской субмарины произошел взрыв

Киев  •  УНН

 • 19485 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В районе исчезновения аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" прогремел взрыв. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель ВМС Аргентины Энрике Балбей, передает УНН со ссылкой на "РИА Новости".

"Была получена информация о том, что произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, вроде взрыва", - заявил Э.Балбей.

Напомним, подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС США исчезла 17 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подводной лодки находились 44 члена экипажа, она располагала запас кислорода на шесть дней.

Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил об аварии на борту.

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