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У районі Совських ставків через зіткнення двох легковиків ускладнено рух

У районі Совських ставків через зіткнення двох легковиків ускладнено рух

Київ • УНН

 • 11369 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Два легкових автомобілі зіткнулися у п'ятницю зранку у районі Совських ставків у Києві, повідомляє УНН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Володимира Брожка. У зв'язку з автоаварією, за інформацією Google Maps, дещо ускладнено рух транспорту.

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Через ДТП в одного з автомобілів пошкоджено переднє ліве колесо, в іншого легковика - заднє ліве колесо. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у Полтаві 15-річний підліток влаштував погоню та скоїв ДТП.

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