У районі Совських ставків через зіткнення двох легковиків ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Два легкових автомобілі зіткнулися у п'ятницю зранку у районі Совських ставків у Києві, повідомляє УНН.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Володимира Брожка. У зв'язку з автоаварією, за інформацією Google Maps, дещо ускладнено рух транспорту.
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Через ДТП в одного з автомобілів пошкоджено переднє ліве колесо, в іншого легковика - заднє ліве колесо. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, у Полтаві 15-річний підліток влаштував погоню та скоїв ДТП.