В районе Совских прудов из-за столкновения двух легковушек затруднено движение

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Владимира Брожко. В связи с автоаварией, по информации Google Maps, несколько затруднено движение транспорта.

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Из-за ДТП у одного из автомобилей повреждено переднее левое колесо, у другой легковушки - заднее левое колесо. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в Полтаве 15-летний подросток устроил погоню и совершил ДТП.