В районе Совских прудов из-за столкновения двух легковушек затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу утром в районе Совских прудов в Киеве, сообщает УНН.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Владимира Брожко. В связи с автоаварией, по информации Google Maps, несколько затруднено движение транспорта.
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Из-за ДТП у одного из автомобилей повреждено переднее левое колесо, у другой легковушки - заднее левое колесо. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, в Полтаве 15-летний подросток устроил погоню и совершил ДТП.