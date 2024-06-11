У рамках проєкту PEACE Україна отримала понад 38 млрд доларів
Київ • УНН
Керуючий директор з операційної діяльності Світового банку Анна Б'єрде заявила, що у рамках проєкту PEACE вдалося залучити 42 млрд доларів, з яких ми вже передали Україні траншами понад 38 млрд доларів.
З початку роботи проєкту PEACE вдалося залучити 42 млрд доларів, з яких вже передали Україні понад 38 млрд доларів. Про це заявила керуючий директор з операційної діяльності Світового банку Анна Б'єрде під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.
"Разом з українським урядом ми заснували платформу PEACE, яка займається підтримкою бюджету України, щоб держава могла виконувати свої основні функції. Чи це буде зарплата вчителям, видатки на охорону здоров’я, виплата державним службовцям, допомога внутрішнім переселенцям. У нас є 10 категорій державних статей, які ми підтримуємо. Я хочу підтримати наших партнерів, які з нами були на борту. Завдяки їм ми змогли залучити 42 млрд доларів, з яких ми вже передали траншами більше 38 млрд доларів", - сказала Б'єрде.
Нагадаємо
Україна прямо зараз потребує 12-13 млрд доларів інвестицій, щоб економіка швидко зростала, а не тоді, коли закінчиться війна.