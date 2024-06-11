В рамках проекта PEACE Украина получила более 38 млрд долларов

С начала работы проекту PEACE удалось привлечь 42 млрд долларов, из которых уже передали Украине более 38 млрд долларов. Об этом заявила управляющий директор по операционной деятельности Всемирного банка Анна Бьерде во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает корреспондент УНН.

"Вместе с украинским правительством мы основали платформу PEACE, которая занимается поддержкой бюджета Украины, чтобы государство могло выполнять свои основные функции. Будет ли это зарплата учителям, расходы на здравоохранение, выплата государственным служащим, помощь внутренним переселенцам. У нас есть 10 категорий государственных статей, которые мы поддерживаем. Я хочу поддержать наших партнеров, которые с нами были на борту. Благодаря им мы смогли привлечь 42 млрд долларов, из которых мы уже передали траншами более 38 млрд долларов", - сказала Бьерде.

Напомним

Украина прямо сейчас нуждается в 12-13 млрд долларов инвестиций, чтобы экономика быстро росла, а не тогда, когда закончится война.