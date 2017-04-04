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У Рахунковій палаті констатували безладне ставлення уряду до стратегічного підприємства “Укрхімтрансаміак”

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Стратегічне для економіки України підприємство “Укрхімтрансаміак” працює без належного директора. Про це йдеться у рішенні Рахункової палати "Про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном Українського державного підприємства "Укрхімтрансаміак", передає УНН.

Переможець відкритого конкурсу на посаду директора ДП “Укрхімтрансаміак” Павло Шебеста з грудня 2016 року не може приступити до виконання своїх обов’язків, бо уряд досі не уклав з ним контракт.

"З часу обрання на посаду керівника Укрхімтрансаміаку Павла Шебести рішення про його призначення не приймається. Як наслідок, контракт з директором не укладено", - йдеться у тексті рішення Рахункової палати.

За даними відомства, постійні зміни осіб, які раніше здійснювали керівництво Укрхімтрансаміаком, а також відсутність скоординованих дій між Уповноваженим органом управління та підприємством у кадровій політиці щодо керівного складу не сприяють його ефективній роботі.

Згідно із текстом документу, Міністерство економічного розвитку і торгівлі не здійснювало контроль за дотриманням вимог укладеного з попереднім керівником підприємства контракту, що є порушенням чинного законодавства України.

"Мінекономрозвитку всупереч ч.6 Закону № 185 фактично не здійснювався контроль за дотриманням вимог укладеного з керівником підприємства контракту. Звіт директора Укрхімтрансаміаку за 2014 рік та за 1 квартал 2016 року відсутні. При цьому навіть контракт, укладений з директором Бондиком В.А. ще Агентством держмайна України, в Міністерстві відсутній", - йдеться в аудиті Рахункової палати.

У міністерстві економічного розвитку та торгівлі не змогли пояснити, чому замість переможця конкурсу П.Шебеста очільником підприємства призначено Ігоря Трегубенка – заступника колишнього директора “Укрхімтрансаміаку” В.Бондика, звинуваченого в розтраті державного майна в особливо великих розмірах.

“Мінекономрозвитку неодноразово зверталося до Кабінету міністрів України стосовно прискорення прийняття рішення щодо призначення кандидатури Павла Шебести на посаду керівника УДП “Укрхімтрансаміак”. Наразі виконуючий обов'язки директора УДП “Укрхімтрансаміак” - Ігор Трегубенко”, - повідомили у МЕРТ.

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