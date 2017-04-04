В Счетной палате констатировали безалаберное отношение правительства к стратегическому предприятию "Укрхимтрансаммиак"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Стратегическое для экономики Украины предприятие "Укрхимтрансаммиак" работает без надлежащего директора. Об этом говорится в решении Счетной палаты "О результатах аудита эффективности использования и распоряжения имуществом украинского государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак", передает УНН.
Победитель открытого конкурса на должность директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Павел Шебеста с декабря 2016 не может приступить к исполнению своих обязанностей, потому что правительство до сих пор не заключило с ним контракт.
"Со времени избрания на должность руководителя Укрхимтрансаммиак Павла Шебесты решение о его назначении не принимается. Как следствие, контракт с директором не заключен", - говорится в тексте решения Счетной палаты.
По данным ведомства, постоянные изменения лиц, ранее осуществляли руководство Укрхимтрансаммиаком, а также отсутствие скоординированных действий между Уполномоченным органом управления и предприятием в кадровой политике в отношении руководящего состава не способствуют его эффективной работе.
Согласно тексту документа, Министерство экономического развития и торговли не осуществляло контроль за соблюдением требований заключенного с предыдущим руководителем предприятия контракта, что является нарушением действующего законодательства Украины.
"Минэкономразвитием, вопреки ч.6 Закона № 185, фактически не осуществлялся контроль за соблюдением требований заключенного с руководителем предприятия контракта. Отчет директора Укрхимтрансаммиака за 2014 и за 1 квартал 2016 отсутствуют. При этом даже контракт, заключенный с директором Бондиком В. еще агентством госимущества Украины, в Министерстве отсутствует", - говорится в аудите Счетной палаты.
В министерстве экономического развития и торговли не смогли объяснить, почему вместо победителя конкурса П.Шебесты главой предприятия назначен Игорь Трегубенко - заместитель бывшего директора "Укрхимтрансаммиака" В.Бондика, обвиняемого в растрате государственного имущества в особо крупных размерах.
"Минэкономразвития неоднократно обращалось в Кабинет министров Украины относительно ускорения принятия решения о назначении кандидатуры Павла Шебесты на должность руководителя УДП "Укрхимтрансаммиак". Сейчас исполняющий обязанности директора УДП "Укрхимтрансаммиак" - Игорь Трегубенко", - сообщили в МЭРТ.