У Раді з'явився ще один антиросійський закон: у сфері медицини

ukru
08:24 • 67361 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 102893 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 155788 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 136832 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 185697 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 126599 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 132392 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 166714 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 191422 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 307523 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
66 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 61110 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 92619 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 76109 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 96291 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 61674 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 67369 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 96283 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 92613 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 185706 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 189519 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 17816 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 22459 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 54143 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 66238 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 69376 перегляди
Актуальне
У Раді з'явився ще один антиросійський закон: у сфері медицини

У Раді з'явився ще один антиросійський закон: у сфері медицини

Київ • УНН

 • 9745 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Депутати зареєстрували ще один антиросійський законопроект. Про це йдеться на порталі ВРУ, передає УНН.

Так, депутати І.Мосійчук, А.Лозовий та Д.Лінько 18 червня зареєстрували проект закону №8493 “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”.

Документ передбачає заборону закупівлі за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виготовляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації.

Головним комітетом, що має першочергово розглянути документ, визначено комітету ВР з питань економічної політики.

Автор документу І.Мосійчук вже прокоментував цю ініціативу на власній сторінці у Faсebook.

Так, нардепів збурив той факт, що попри військові дії на Сході, українські лікарні до цього часу купують медичні засоби у російських компаній. За даними політика, у ТОВ “Діагностичні системи Україна”, що є дочірнім підприємством нижньоновгородського ТОВ НВО “Діагностичні системи”, вітчизняні лікувальні заклади вже придбали тест-системи для крові на понад півмільйона гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комітет охорони здоров’я спробує заблокувати поставку тест-систем від російської “дочки” в Україну

Більше того, CROWN AGENTS, яке за кошти нашого бюджету купує для МОЗ ліки та медвироби, має намір перерахувати на рахунки російської “дочки” — ТОВ “Діагностичні системи Україна” — ще майже 120 тис. доларів українських платників податків.

“Всього CROWN AGENTS планує закупити в російської компанії ТОВ „Діагностичні системи України“ (вона ж ТОВ НВО „Діагностичні системи“) 651 набір тест-систем для виявлення гепатиту В, 643 набори тест-систем для виявлення гепатиту С, та 609 наборів тест-систем для виявлення сифілісу. Враховуючи те, що вартість одного такого набору становить 63 долари, загальна сума угода складатиме майже 120 тис. доларів. Тобто в перерахуванні у національну валюту, понад 3 млн грн коштів українських платників податків буде передано російській компанії”, — зауважив Мосійчук.

Він також наголосив на тому, що депутати вимагають не допустити такої ситуації.

Нагадаємо, як раніше дослідили ЗМІ власниками ТОВ “Діагностичні системи України” та ТОВ “НПО “Діагностичні системи” із Нижнього Новгорода є громадяни РФ — батько та син Буркови.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,995.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,052.35
Ethereum
$2,062.59