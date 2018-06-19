У Раді з'явився ще один антиросійський закон: у сфері медицини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Депутати зареєстрували ще один антиросійський законопроект. Про це йдеться на порталі ВРУ, передає УНН.
Так, депутати І.Мосійчук, А.Лозовий та Д.Лінько 18 червня зареєстрували проект закону №8493 “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”.
Документ передбачає заборону закупівлі за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виготовляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації.
Головним комітетом, що має першочергово розглянути документ, визначено комітету ВР з питань економічної політики.
Автор документу І.Мосійчук вже прокоментував цю ініціативу на власній сторінці у Faсebook.
Так, нардепів збурив той факт, що попри військові дії на Сході, українські лікарні до цього часу купують медичні засоби у російських компаній. За даними політика, у ТОВ “Діагностичні системи Україна”, що є дочірнім підприємством нижньоновгородського ТОВ НВО “Діагностичні системи”, вітчизняні лікувальні заклади вже придбали тест-системи для крові на понад півмільйона гривень.
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Більше того, CROWN AGENTS, яке за кошти нашого бюджету купує для МОЗ ліки та медвироби, має намір перерахувати на рахунки російської “дочки” — ТОВ “Діагностичні системи Україна” — ще майже 120 тис. доларів українських платників податків.
“Всього CROWN AGENTS планує закупити в російської компанії ТОВ „Діагностичні системи України“ (вона ж ТОВ НВО „Діагностичні системи“) 651 набір тест-систем для виявлення гепатиту В, 643 набори тест-систем для виявлення гепатиту С, та 609 наборів тест-систем для виявлення сифілісу. Враховуючи те, що вартість одного такого набору становить 63 долари, загальна сума угода складатиме майже 120 тис. доларів. Тобто в перерахуванні у національну валюту, понад 3 млн грн коштів українських платників податків буде передано російській компанії”, — зауважив Мосійчук.
Він також наголосив на тому, що депутати вимагають не допустити такої ситуації.
Нагадаємо, як раніше дослідили ЗМІ власниками ТОВ “Діагностичні системи України” та ТОВ “НПО “Діагностичні системи” із Нижнього Новгорода є громадяни РФ — батько та син Буркови.