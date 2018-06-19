В Раде появился еще один антироссийский закон: в сфере медицины

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Депутаты зарегистрировали еще один антироссийский законопроект. Об этом говорится на портале ВРУ, передает УНН.

Так, депутаты И.Мосийчук, А.Лозовий и Д.Линько 18 июня зарегистрировали проект закона №8493 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Документ предусматривает запрет закупки за государственные средства лекарственных средств и медицинских изделий, которык изготавливаются на территории Российской Федерации и/или поставляются учреждениями, организациями, предприятиями, зарегистрированными на территории Российской Федерации и/или поставляются учреждениями, организациями, предприятиями, конечными бенефициарами и/или руководителями которых являются граждане Российской Федерации.

Главным комитетом, который должен в первую очередь рассмотреть документ, определен комитет ВР по вопросам экономической политики.

Автор документа И.Мосийчук уже прокомментировал эту инициативу на своей странице в Faсebook.

Так, нардепов возмутил тот факт, что несмотря на военные действия на Востоке, украинские больницы до сих пор покупают медицинские средства в российских компаний. По данным политика, в ООО "Диагностические системы Украины", которая является дочерним предприятием Нижегородского ООО НПО "Диагностические системы", отечественные лечебные учреждения уже приобрели тест-системы для крови на более чем полмиллиона гривен.

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Более того, CROWN AGENTS, которое за счет нашего бюджета покупает для Минздрава лекарства и медизделия, намерено перечислить на счета российской "дочки" - ООО "Диагностические системы Украины" - еще почти 120 тыс. долларов украинских налогоплательщиков.

"Всего CROWN AGENTS планирует закупить у российской компании ООО "Диагностические системы Украины" (она же ООО НПО "Диагностические системы") 651 набор тест-систем для выявления гепатита В, 643 набора тест-систем для выявления гепатита С, и 609 наборов тест систем для выявления сифилиса. Учитывая, что стоимость одного такого набора составляет 63 доллара, общая сумма соглашения будет составлять почти 120 тыс. долларов. То есть в пересчете в национальную валюту, более 3 млн грн средств украинских налогоплательщиков будет передано российской компании", - отметил Мосийчук.

Он также отметил, что депутаты требуют не допустить такой ситуации.

Напомним, как ранее исследовали СМИ владельцами ООО "Диагностические системы Украины" и ООО "НПО "Диагностические системы" из Нижнего Новгорода являются граждане РФ - отец и сын Бурков.

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