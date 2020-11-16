У Раді знову готують лист на Шмигаля про підтримку культури з причин карантину

“Ми готуємо листа до Прем’єр-міністра від комітету гуманітарної та інформаційної політики. Сьогодні ми його узгодимо з колегами і відправимо. Якщо коротко, то він стосується, з одного боку, щоб не враховували оренду за вихідні дня для закладів культури і також пряма компенсація на заробітні плати працівникам. І щоб галузь культури, сфера гостинності і туристична галузь були враховані в пріоритетах фінансування на наступні роки, щоб вони змогли відновитися. Бо інакше ми втратимо частину галузі”, - сказала Кравчук.

За її словами, у вівторок, 17 листопада, має бути зустріч Шмигаля, представників комітету, представників галузі культури і професійних організацій щодо механізму компенсацій.

Нагадаємо, члени комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики звернулися з заявою до уряду, у якій просять переглянути рішення щодо закриття закладів культури під час "карантину вихідного дня", щоб зберегти робочі місця.

Як повідомляв УНН раніше, три міські заклади культури Львова подали позови до Окружного адміністративного суду Києва через постанову про введення "карантину вихідного дня", який обмежує їх діяльність.