Нардепи просять уряд не закривати заклади культури під час "карантину вихідного дня"

"Сьогодні дізналися про те, що планується запровадити заборону на діяльність закладів культури (кіно, театри, музеї) під час "карантину вихідного дня". Відразу ж із колегами-членами Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики звернулися до прем’єр-міністра із зверненням-заявою", - написала Кравчук.

За її словами, заборона працювати на вихідних – це автоматично мінус 50% виручки, а отже, левова частка закладів закриється, щоб не платити зарплати і податки.

"Окремо нас непокоїть невизначеність дати скасування цього карантинного заходу. Якщо ми знаття таких обмежень будемо все далі й далі відтерміновувати, то не залишиться тих, на кого їх накладати», - додала Кравчук.

Окрім того, комітет переймається і закриттям відповідальних закладів громадського харчування.

"Прошу Кабінет міністрів України ще раз зважити всі "за" і "проти" та все ж таки стати на бік доброчесних підприємців, адже будь-який примус і будь-яке обмеження з боку держави має бути виправданим та пропорційним. Також варто поміркувати над застосуванням компенсаторних механізмів, що змогли б пом’якшити удар по підприємцям в сьогоднішніх умовах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вже найближчим часом проголосує за впровадження на території України “карантину вихідного дня”.