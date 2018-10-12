Вибухи на складах: у Раді заслухають представників Міноборони та Генштабу 17 жовтня

“Інші питання: Заслуховування інформації Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України щодо стану захищеності, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України; стан виконання видатків за відповідними бюджетними програмами”, — йдеться у порядку денному.

Нагадаємо, 9 жовтня, близько 3:30 ночі, сталася детонація на великих складах боєприпасів Збройних Сил України неподалік від сіл Дружба і Августівка під Ічнею в Чернігівській області.