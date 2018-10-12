Взрывы на складах: в Раде заслушают представителей Минобороны и Генштаба 17 октября

"Другие вопросы: Заслушивание информации Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию защищенности, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил Украины; состояние выполнения расходов по соответствующим бюджетным программам", - говорится в повестке дня.

Напомним, 9 октября, около 3:30 ночи, произошла детонация на больших складах боеприпасов Вооруженных Сил Украины неподалеку от сел Дружба и Августовка под Ичней в Черниговской области.