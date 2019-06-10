У Раді зареєстрували законопроект Зеленського щодо альтернативних джерел енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект Президента України Володимира Зеленського щодо альтернативних джерел енергії, повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
Так, сьогодні, 10 червня, у ВР зареєстровано законопроект Зеленського про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" №10375.
Наразі текст законопроекту відсутній на сайті.
Як повідомляв УНН, у квітні Верховна Рада почала розгляд поправок до законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.
Народні депутати під час засідання ВР після розгляду поправок схвалили законопроект щодо альтернативної енергії.
У травні Рада відхилила всі постанови, які блокували підписання закону щодо альтернативної енергії.