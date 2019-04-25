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Рада схвалила законопроект щодо альтернативної енергії

Рада схвалила законопроект щодо альтернативної енергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Народні депутати під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради після розгляду поправок схвалили законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, передає кореспондент УНН.

Так, за ухвалення законопроекту № 8449-д про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії проголосували 251 народних депутати.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної. 

Крім того, на сьогоднішньому засіданні ВР ухвалила зміни до "протимінного" закону щодо залучення фінансування. 

Як повідомляв УНН, народні депутати схвалили за основу законопроект щодо "промислового безвізу" з ЄС.

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