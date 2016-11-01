У Раді зареєстрували законопроект, який зобов'язує телеканали випускати 75% новин українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Народні депутати Микола Княжицький і Вікторія Сюмар зареєстрували у Верховній раді законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо мови в аудіовізуальних засобах масової інформації”, згідно з яким пропонується встановити обов’язкову частину передач новин державною мовою не менше 75% від загальної тривалості всіх передач новин, передає УНН з посиланням на канал “112”.
“Чинне законодавство не надає достатніх гарантій для використання державної мови засобами масової інформації, в результаті чого окремі електронні засоби масової інформації не просто не використовують українську мову при створенні свого аудіовізуального продукту, а й відверто виробляють передачі новин, розраховані на велику частину населення, з використанням мови держави, яку визнано державою-агресором і яка, всупереч міжнародно-правовим нормам, здійснює збройну агресію проти України”, — йдеться в тексті пояснювальної записки до документа.
Документом передбачено, що для телеоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, частина передач або фільмів українською мовою має становити не менше 75% протягом доби з 7:00 до 18:00 і з 18:00 до 22:00. Для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорії мовлення встановлюється обов’язкова частина на рівні 50%.
Зазначимо, що необхідність запровадження норми пояснюється зростанням попиту на національний аудіовізуальний продукт державною мовою, про що свідчать численні звернення громадян, а також листи і повідомлення в соціальних мережах.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся із проханням до прем’єра-міністра Франції Мануеля Вальса включити українську мову до переліку іноземних мов, іспит з яких має бути складений для отримання ступеня бакалавра.