В Раде зарегистрировали законопроект, который обязывает телеканалы выпускать 75% новостей на украинском языке

"Действующее законодательство не предоставляет достаточных гарантий для использования государственного языка средствами массовой информации, в результате чего отдельные электронные средства массовой информации не просто не используют украинский язык при создании своего аудиовизуального продукта, но и откровенно производят передачи новостей, рассчитанные на большую часть населения, с использованием языка государства, признанного государством-агрессором и которое, вопреки международно-правовым нормам, осуществляет вооруженную агрессию против Украины", - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Документом предусмотрено, что для телеоорганизаций общенациональной категории вещания, доля передач или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Для соответствующих телеорганизаций региональной и местной категории вещания устанавливается обязательная доля на уровне 50%.

Отметим, что необходимость введения нормы объясняется ростом спроса на национальный аудиовизуальный продукт на государственном языке, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан, а также письма и сообщения в социальных сетях.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился с просьбой к премьер-министру Франции Мануэлю Вальсе включить украинский язык в перечень иностранных языков, экзамен по которым должен быть сдан для получения степени бакалавра.