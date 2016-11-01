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В Раде зарегистрировали законопроект, который обязывает телеканалы выпускать 75% новостей на украинском языке

В Раде зарегистрировали законопроект, который обязывает телеканалы выпускать 75% новостей на украинском языке

Киев • УНН

 • 12380 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Народные депутаты Николай Княжицкий и Виктория Сюмар зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка в аудиовизуальных средствах массовой информации", согласно которому предлагается установить обязательную часть передач новостей на государственном языке не менее 75% от общего продолжительности всех передач новостей, передает УНН со ссылкой на канал "112".

"Действующее законодательство не предоставляет достаточных гарантий для использования государственного языка средствами массовой информации, в результате чего отдельные электронные средства массовой информации не просто не используют украинский язык при создании своего аудиовизуального продукта, но и откровенно производят передачи новостей, рассчитанные на большую часть населения, с использованием языка государства, признанного государством-агрессором и которое, вопреки международно-правовым нормам, осуществляет вооруженную агрессию против Украины", - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Документом предусмотрено, что для телеоорганизаций общенациональной категории вещания, доля передач или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Для соответствующих телеорганизаций региональной и местной категории вещания устанавливается обязательная доля на уровне 50%.

Отметим, что необходимость введения нормы объясняется ростом спроса на национальный аудиовизуальный продукт на государственном языке, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан, а также письма и сообщения в социальных сетях.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился с просьбой к премьер-министру Франции Мануэлю Вальсе включить украинский язык в перечень иностранных языков, экзамен по которым должен быть сдан для получения степени бакалавра.

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