У Раді Європи розповіли, чи відповідає законодавство України європейським стандартам
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Українські закони не на 100% відповідають європейським стандартам. Про це в кулуарах Інвестиційного форуму міста Києва в коментарі УНН розповіла заступник голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко.
Так, зі слів Литвиненко, деяка діяльність Офісу РЄ в Україні стосується, зокрема, приведення законодавства у відповідність до стандартів РЄ та тих зобов’язань, які Україна брала на себе, коли стала членом РЄ.
На питання журналіста про те, чи відповідає українське законодавство стандартам РЄ, співрозмовниця зазначила - не повністю.
"Я можу сказати, то в принципі, якщо говорити про якісь конкретні сфери, то ми не можемо сказати, що відповідає на 100%. Але, наприклад, якщо брати сектор децентралізації і місцевого самоврядування, то ті закони, які були розроблені й прийняті - наприклад, закон про об'єднання громад, закон про міжмуніципальну співпрацю - всі закони проходили дуже ретельну експертизу міжнародних експертів Ради Європи. Ми вважаємо, що в принципі, близько 85% відповідають нормам Європейської хартії місцевого самоврядування та європейським стандартам", - сказала вона.
Нагадаємо, у травні МЗС України зробило заяву про кризовий стан Ради Європи.