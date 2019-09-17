В Совете Европы рассказали, отвечает ли законодательство Украины европейским стандартам

Так, по словам Литвиненко, отдельная деятельность Офиса СЕ в Украине касается, в частности, приведения законодательства в соответствие со стандартами СЕ и теми обязательствами, которые Украина брала на себя, когда стала членом СЕ.

На вопрос журналиста о том, соответствует ли украинское законодательство стандартам СЕ, собеседница отметила - не полностью.

"Я могу сказать, то в принципе, если говорить о конкретных сферах, то мы не можем сказать, что соответствует на 100%. Но, например, если брать сектор децентрализации и местного самоуправления, то те законы, которые были разработаны и приняты - например, закон об объединении общин, закон о межмуниципальном сотрудничестве - все законы проходили очень тщательную экспертизу международных экспертов Совета Европы. Мы считаем, что в принципе, около 85% соответствуют нормам Европейской хартии местного самоуправления и европейским стандартам", - сказала она.

Напомним, в мае МИД Украины сделало заявление о кризисном состоянии Совета Европы.