У Раді визнали, що новий Трудовий кодекс не суперечить зобов’язанням України перед ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Комітет ВР з питань інтеграції України з ЄС визнав такими, що не суперечать зобов’язанням України, відповідно до Угоди про асоціацію та праву ЄС, проекти Трудового кодексу та інші законопроекти про працю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
“Комітет з питань інтеграції України з ЄС визнав такими, що не суперечать зобов’язанням України, відповідно до Угоди про асоціацію та праву ЄС, проекти Трудового кодексу №2410, 2410-1 та проекти Законів про працю №2708-1, №2708-2”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що члени комітету висловили щодо цих документів низку зауважень, які стосуються зокрема тих статей, де йдеться про обмеження прав працівників, що залежать від властивих певному виду робіт вимог щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я, статі тощо.
“Законопроекти, за результатами розгляду, рекомендовано доопрацювати з метою повного врахування та належної імплементації положень права ЄС та конвенцій МОП”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що Європейський Союз розуміє бажання змінити Трудовий кодекс в Україні, водночас, наполягає на дотриманні міжнародних зобов’язань та збільшенні кількості консультацій.