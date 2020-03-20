У Раді визнали, що новий Трудовий кодекс не суперечить зобов’язанням України перед ЄС

КИЇВ. 20 березня. УНН. Комітет ВР з питань інтеграції України з ЄС визнав такими, що не суперечать зобов’язанням України, відповідно до Угоди про асоціацію та праву ЄС, проекти Трудового кодексу та інші законопроекти про працю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.